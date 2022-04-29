Росія розуміє, що шансів перемогти в неї немає – Маломуж

РФ пішла на нові наступи та вимоги до України

Кремль не залишає спроб захоплення України / Фото: Колаж: Сьогодні

Путін боїться втратити реноме і опинитися в ситуації, в якій він не зможе пред'явити жодну так звану перемогу своєму народу. У цьому переконаний голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

Про це розвідник розповів в інтерв'ю Наталі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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З початку військових дій було проведено велику дипломатичну та оперативну роботу, повідомив Микола Маломуж.

"Особисто я мав задачу нейтралізувати позицію росії в США, Європі, Індії, Китаї та Туреччині. Мав особистий контакт з Папою Римським. Метою було сформувати потужний пул громадськості на підтримку України, а з іншого боку запустити переговорний процес. Місяць назад ми виходили на таку конструкцію".

Ситуація почала змінюватися, оскільки радники путіна переконували його, що він за таких обставин втратить потужне реноме і не зможе рапортувати про захоплені міста, так звані демілітаризацію та денацифікацію, придумані кремлівською пропагандою.

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"На етапі, коли було погоджено понад 90% домовленостей, зокрема, позиції країн-партнерів, США, Китаю, Японії, країн Європи – загалом 20 країн, які мали виступити гарантами безпеки для України, – путін зрозумів, що втратить власну економіку".

Розвідник свідчить, що саме тут у кремля і виникла потреба отримати досягнення до 9 травня, щоб виправдати падіння рівня життя російського населення. Росія пішла на нові наступи та вимоги до України.

Наступальні операції сьогодні продовжуються через політичні торги. Українська сторона наполягає на питаннях миру та припинення війни на умовах, які вже обумовлені. На думку розвідника, нам на цьому етапі слід зосередити увагу на нових форматах світової системи безпеки.

"Вони придумали, що ми маємо визнати Крим російським та віддати імперії Донбас. Звісно, ми на це піти не можемо. Росія торгується за південний коридор, адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, тиснуть на нас через визнання Криму та утворень ЛДНР. Мовляв, опісля можливе питання відходу".

За словами Маломужа, Путін звинуватив Україну у зміні позиції. Західні лідери переконані, що саме РФ через безвихідь постійно намагатиметься змінювати формат. Росія розуміє, що перспектив виграти в неї немає.

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Сьогодні пакет документів про перемир'я готовий, і коли він буде підписаний, залежить від того, чи готовий путін піти на поступки.

"Якщо ні, війна буде затяжною. Ми передбачаємо, що це буде поразка росії і перемога України. Вирішальними ж у переговорах стануть успіхи ЗСУ. Це базовий сегмент, який покаже, що ми маємо перспективу перемоги".

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