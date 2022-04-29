Россия понимает, что шансов победить у нее нет – Маломуж

РФ пошла на новые наступления и требования к Украине

Кремль не оставляет попытки захвата Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Путин боится потерять реноме и оказаться в ситуации, в которой он не сможет предъявить ни одной так называемой победы своему народу. В этом убежден глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Об этом разведчик рассказал в интервью Наталье Влащенко в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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С начала военных действий была проведена большая дипломатическая и оперативная работа, сообщил Николай Маломуж.

"Лично у меня была задача нейтрализовать позицию россии в США, Европе, Индии, Китае и Турции. У него был личный контакт с Папой Римским. Целью было сформировать мощный пул общественности в поддержку Украины, а с другой – запустить переговорный процесс. Месяц назад мы выходили на такую ​​конструкцию".

Ситуация начала меняться, поскольку советники путина убеждали его, что он при таких обстоятельствах потеряет мощное реноме и не сможет рапортовать о захваченных городах, так называемых демилитаризации и денацификации, придуманных кремлевской пропагандой.

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"На этапе, когда было согласовано более 90% договоренностей, в частности, позиции стран-партнеров, США, Китая, Японии, стран Европы – всего 20 стран, которые должны выступить гарантами безопасности для Украины, – путин понял, что потеряет собственную экономику".

Разведчик свидетельствует, что именно здесь у кремля и возникла необходимость получить достижения к 9 мая, чтобы оправдать падение уровня жизни русского населения. Россия пошла на новые наступления и требования к Украине.

Наступательные операции сегодня продолжаются из-за политических торгов. Украинская сторона настаивает на вопросах мира и прекращении войны на условиях, которые уже озвучены. По мнению разведчика, нам на этом этапе следует сконцентрировать внимание на новых форматах мировой системы безопасности.

"Они придумали, что мы должны признать Крым российским и отдать империи Донбасс. Конечно, мы на это не можем пойти. Россия торгуется за южный коридор, административные границы Донецкой и Луганской областей, давят на нас по признанию Крыма и образований ЛДНР. Мол, после возможный вопрос ухода".

По словам Маломужа, Путин обвинил Украину в смене позиции. Западные лидеры убеждены, что именно РФ из-за тупика будет постоянно пытаться изменять формат. Россия понимает, что перспектив выиграть у нее нет.

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Сегодня пакет документов о перемирии готов, и как скоро он будет подписан, зависит от того, готов ли путин пойти на уступки.

"Если нет, война будет затяжной. Мы предполагаем, что это будет проигрыш россии и победа Украины. Решающими же в переговорах станут успехи ВСУ. Это базовый сегмент, который покажет, что у нас есть перспектива победы".

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