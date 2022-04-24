Росія втратила 90% найкращих десантників – Грозєв

Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найякісніша і найважливіша частина армії.
Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру "Два місяці героїчного опору" на Youtube-каналі "Україна 24 ".
"У першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найякісніша і важлива частина армії, без якої завоювати найважливіші стратегічні об'єкти, завоювати столицю не можна. Потім було втрачено значну частину другого ешелону – якісну, на їхню думку, – найманців, із них приблизно 4000 втрачено, це ж величезний відсоток ветеранів, готових до війни", - заявив Грозєв.
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Він вважає, що без загальної мобілізації Росія зараз здатна зібрати проти України не більше 60-70 БТГ, невідомо якої якості.
За два місяці війни проти України Росія також використала більшість високоточних ракет, які вона мала, сказав Грозєв. За його оцінками, у Росії залишається трохи більше 30% арсеналу, який вона була перед початком війни.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що нібито не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що тепер не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю ,то світ буде кинуто у катастрофу.
- Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що не можна виключати, що президент Росії Володимир Путін віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю. Проте Захід намагається переконати його не робити цього.
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