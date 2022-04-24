Росія втратила 90% найкращих десантників – Грозєв

З них приблизно 4000 втрачено – це ж величезний відсоток ветеранів, готових до війни

Більшість десантників РФ загинуло / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найякісніша і найважливіша частина армії.

Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру "Два місяці героїчного опору" на Youtube-каналі "Україна 24 ".

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"У першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найякісніша і важлива частина армії, без якої завоювати найважливіші стратегічні об'єкти, завоювати столицю не можна. Потім було втрачено значну частину другого ешелону – якісну, на їхню думку, – найманців, із них приблизно 4000 втрачено, це ж величезний відсоток ветеранів, готових до війни", - заявив Грозєв.

Він вважає, що без загальної мобілізації Росія зараз здатна зібрати проти України не більше 60-70 БТГ, невідомо якої якості.

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За два місяці війни проти України Росія також використала більшість високоточних ракет, які вона мала, сказав Грозєв. За його оцінками, у Росії залишається трохи більше 30% арсеналу, який вона була перед початком війни.

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