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Росія втратила 90% найкращих десантників – Грозєв

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24 квітня, 18:40
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З них приблизно 4000 втрачено – це ж величезний відсоток ветеранів, готових до війни
Більшість десантників РФ загинуло
Більшість десантників РФ загинуло / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найякісніша і найважливіша частина армії.

Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру "Два місяці героїчного опору" на Youtube-каналі "Україна 24 ".

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"У першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найякісніша і важлива частина армії, без якої завоювати найважливіші стратегічні об'єкти, завоювати столицю не можна. Потім було втрачено значну частину другого ешелону – якісну, на їхню думку, – найманців, із них приблизно 4000 втрачено, це ж величезний відсоток ветеранів, готових до війни", - заявив Грозєв.

Він вважає, що без загальної мобілізації Росія зараз здатна зібрати проти України не більше 60-70 БТГ, невідомо якої якості.

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За два місяці війни проти України Росія також використала більшість високоточних ракет, які вона мала, сказав Грозєв. За його оцінками, у Росії залишається трохи більше 30% арсеналу, який вона була перед початком війни.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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