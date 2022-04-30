Якими санкціями треба бити по Росії, розповів віцепрезидент "Газпромбанку", який втік до Києва

Вже скоро проти путіна введуть персональні санкції та заарештують його рахунки на Заході, вважають експерти

Санкції це потужний удар по економіці агресора / Фото: Колаж: Сьогодні

Найефективніші санкції проти Росії – це якщо вдарити по нафті та газу. Про це росіянин Ігор Волобуєв, який виїхав із РФ до Києва, розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні".

За його словами, потрібні рішучіші дії. Основне, на чому тримається російська економіка, – це нафта та газ.

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"Це та "булава", якою вони розмахують. У мене немає сумніву, що газова "булава" стане спущеною кулькою. Потрібні секторальні санкції, спрямовані на скорочення можливостей "Газпрому" та нафтових компаній", – каже росіянин.

Також Волобуєв зазначив, що вже незабаром проти путіна введуть персональні санкції та заарештують його рахунки на Заході.

"Потрібно трохи почекати. Політична воля на різних рівнях, у різних країнах уже з'являється. Зараз починають приймати радикальніші санкції, допомагати Україні зброєю", – сказав він.

Зазначимо, що донедавна Волобуєв був віцепрезидентом ключової фінансової установи Росії – Газпромбанку.

СБУ відреагувала на підготовку "замаху"

У Службі безпеки України заявили, що ознайомилися з "креативом" Російської Федерації, де "героїчно затримали неонацистів", які нібито планували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова "на замовлення СБУ".

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У СБУ заявили, що у них немає жодних планів щодо вбивства Соловйова.

"Володимир Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса, який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України", – йдеться у повідомленні.

Сам же Соловйов заявив, що його майбутнє вбивство нібито замовив президент України Володимир Зеленський через "особисті образи".

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