Якими санкціями треба бити по Росії, розповів віцепрезидент "Газпромбанку", який втік до Києва

Найефективніші санкції проти Росії – це якщо вдарити по нафті та газу. Про це росіянин Ігор Волобуєв, який виїхав із РФ до Києва, розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні".
За його словами, потрібні рішучіші дії. Основне, на чому тримається російська економіка, – це нафта та газ.
"Це та "булава", якою вони розмахують. У мене немає сумніву, що газова "булава" стане спущеною кулькою. Потрібні секторальні санкції, спрямовані на скорочення можливостей "Газпрому" та нафтових компаній", – каже росіянин.
Також Волобуєв зазначив, що вже незабаром проти путіна введуть персональні санкції та заарештують його рахунки на Заході.
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"Потрібно трохи почекати. Політична воля на різних рівнях, у різних країнах уже з'являється. Зараз починають приймати радикальніші санкції, допомагати Україні зброєю", – сказав він.
Зазначимо, що донедавна Волобуєв був віцепрезидентом ключової фінансової установи Росії – Газпромбанку.
СБУ відреагувала на підготовку "замаху"
У Службі безпеки України заявили, що ознайомилися з "креативом" Російської Федерації, де "героїчно затримали неонацистів", які нібито планували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова "на замовлення СБУ".
У СБУ заявили, що у них немає жодних планів щодо вбивства Соловйова.
"Володимир Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса, який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України", – йдеться у повідомленні.
Сам же Соловйов заявив, що його майбутнє вбивство нібито замовив президент України Володимир Зеленський через "особисті образи".
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."