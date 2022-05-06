Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Інтерв'ю

Україна може закрити небо над Маріуполем. Маломуж назвав терміни

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 22:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поширити рівномірно по всій території України ППО для захисту від авіа- та ракетних ударів окупантів неможливо
Україна може збільшити запаси ППО
Україна може збільшити запаси ППО / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські протиракетні комплекси "Стугна" та "Корсар" не гірші "Джавелінів", – вважає голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж. А щоб повністю закрити небо над Маріуполем, потрібно кілька місяців.

Про це він розповів телеведучому Віталію Прудіусу в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Маломуж заявив, що українські "Стугна" та "Корсар", а також радянський протиракетний комплекс "Точка У" – не гірші за "Джавелинів", але ними не запасалися достатньо до війни.

Ситуацію, на думку розвідника, варто переглянути і докорінно виправити. Тоді державні кордони України будуть захищеними від російських танків та БТРів.

Реклама

"Якби замість півтори тисячі поставили вздовж кордону в усіх напрямках десятки тисяч таких протитанкових ракетних комплексів, шансів пройти у росіян не було б. Нам треба створювати власну модель безпеки, інтегровану в НАТО, тоді наша армія технічно стане непереможна взагалі".

За експертною інформацією розвідника, у росіян вичерпуються ракети "Калібр" та "Іскандер".

"Їх залишилась невелика кількість на підводних човнах в Чорному та Каспійському морях. Частина ракет запускається з прилеглих територій РФ і Білорусі та стратегічних бомбардувальників".

Микола Маломуж висловив думку, що розповсюдити рівномірно по всій території України ППО для захисту від авіа- та ракетних ударів окупантів неможливо. Однак, сьогодні українська сторона збиває 60-90% крилатих ракет.

"Щоб забезпечити стовідсотковий захист, нам потрібно ще півтора-два місяці нарощувати наші протиракетні та протиавіаційні комплекси, які поступають з-за кордону. Їх слід освоювати, бо вони нові".

Освоєння йде швидко, звітує розвідник, і скоро Україна зможе повністю закрити небо над Маріуполем.

Реклама

"До цього часу треба дожити. Дай бог, щоб наші бійці там утрималися, а для цього потрібна велика робота військовиків – проведення операції, а також дипломатичний формат, який збереже життя цивільним і військовим".

Маломуж нагадав, що політичне керівництво України свого часу віддало тактичне ядерне озброєння та ракетні комплекси Росії, прийнявши історично невірне рішення.

Хто допомагає Україні зброєю

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 6 травня
1
Особовий склад 24 900
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1110
Танки
5
ББМ 2686
ББМ
6
Артилерія 502
Артилерія
7
Засоби ППО 83
Засоби ППО
8
РСЗВ 171
РСЗВ
9
БПЛА 324
БПЛА
10
Кораблі/катери 11
Кораблі/катери
11
Транспорт 1926
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
Історія героя
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

35952.75

Binance Coin (BNB)

380.46

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

95.47

Theta (THETA)

2.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
36,59
36,09
40,65
31,37
37,84
36,04
42,63
32,31
39,56
37,68
42,53
31,98
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
32,84
-
-
-
33,59
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,04
40,65
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти