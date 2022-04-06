У Бучі діють обмеження до 7 квітня – мер розповів, кому можна повернутися додому

Для відновлення життєдіяльності міста необхідні співробітники критичної інфраструктури – медики, комунальники тощо

Окупанти залишили по собі в Бучі "сюрпризи" / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів "Сьогодні", кого кличе повертатися до рідного міста насамперед.

"До 7 квітня включно у Бучі діють обмеження, пов'язані з комендантською годиною, – розповів нам Анатолій Федорук. – Друге – у мене поки що немає офіційного повідомлення про те, що Буча є безпечною. Маю на увазі те, що у місті є вибухові пристрої. Відповідні служби ще працюють. Третє, що впливає на ухвалення рішення про повернення мешканців – це відсутність у місті електрики, газу та централізованого водопостачання".

До цього він додав:

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"Зараз працюємо у всіх трьох напрямках. Крім того, для відновлення життєдіяльності міста необхідні працівники критичної інфраструктури – медики, комунальники тощо. Моє прохання до них, як міського голови, повертатися. Вже була розмова з медиками. Необхідно, щоб медичні послуги у місті надавалися, адже у нашій лікарні отримували допомогу і жителі Ірпеня, Ворзеля. До речі, частина медиків, котрим довелося бути в окупації, вже налагоджують роботу".

За його словами, одним з найважчих моментів стало те, коли на вулицях міста він побачив десятки загиблих людей, які зазнавали тортур.

"Це ніколи не забудеться. Зазнавши невдачі, не захопивши Київ, відступаючи, ворог залишив у місті чимало "сюрпризів" ("розтяжки" у під'їздах. – Авт.). Все це говорить про жорстокість щодо мирного населення, яке вони розстрілювали", – каже Федорук.

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