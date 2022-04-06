У Бучі діють обмеження до 7 квітня – мер розповів, кому можна повернутися додому

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів "Сьогодні", кого кличе повертатися до рідного міста насамперед.
"До 7 квітня включно у Бучі діють обмеження, пов'язані з комендантською годиною, – розповів нам Анатолій Федорук. – Друге – у мене поки що немає офіційного повідомлення про те, що Буча є безпечною. Маю на увазі те, що у місті є вибухові пристрої. Відповідні служби ще працюють. Третє, що впливає на ухвалення рішення про повернення мешканців – це відсутність у місті електрики, газу та централізованого водопостачання".
До цього він додав:
"Зараз працюємо у всіх трьох напрямках. Крім того, для відновлення життєдіяльності міста необхідні працівники критичної інфраструктури – медики, комунальники тощо. Моє прохання до них, як міського голови, повертатися. Вже була розмова з медиками. Необхідно, щоб медичні послуги у місті надавалися, адже у нашій лікарні отримували допомогу і жителі Ірпеня, Ворзеля. До речі, частина медиків, котрим довелося бути в окупації, вже налагоджують роботу".
За його словами, одним з найважчих моментів стало те, коли на вулицях міста він побачив десятки загиблих людей, які зазнавали тортур.
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"Це ніколи не забудеться. Зазнавши невдачі, не захопивши Київ, відступаючи, ворог залишив у місті чимало "сюрпризів" ("розтяжки" у під'їздах. – Авт.). Все це говорить про жорстокість щодо мирного населення, яке вони розстрілювали", – каже Федорук.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили безліч мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті у братській могилі поховали 280 місцевих жителів. Деякі вбиті – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.