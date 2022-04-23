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Зачищають сліди! У РФ палять військові розробки та вбивають топ-менеджерів

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23 квітня, 15:38
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Низка пожеж, які ми можемо останнім часом спостерігати в Російській Федерації, можуть бути пов'язані між собою
До пожеж в РФ відносяться і недавні вбивства Владислава Аваєва та Сергія Протосеня
До пожеж в РФ відносяться і недавні вбивства Владислава Аваєва та Сергія Протосеня / Фото: Колаж: Сьогодні

Останні пожежі у Росії пов'язані між собою. У Росії розкрадали кошти з дослідницьких центрів і хто це поплатився.

Про це розповів журналіст Олексій Бурлаков телеведучим телеканалу "Україна 24" Василю Пехне та Андрію Булгакову в ефірі проекту "Україна разом".

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Олексій Бурлаков зробив сенсаційну заяву, що низка пожеж, які ми можемо останнім часом спостерігати в Російській Федерації, можуть бути пов'язані між собою.

"Сьогодні палає в космічній столиці під Москвою місто Корольов, воно дуже пов'язане з космічною промисловістю, з військовою промисловістю, і там наразі велика пожежа. А у Твері – Центральний науково-дослідний інститут, який займався розробкою "Іскандерів", брав участь у розробці невидимості для кількох літаків російських. Він дуже сильно вигорів. Я підозрюю, що всі ці розробки, документи теж згоріли. Днями горів Дмитрівський хімзавод Іванівської області. Ледь не найбільше підприємство для промислових розчинників Російської Федерації".

Журналіст з'ясував, що до пожеж належать і два нещодавні вбивства Владислава Аваєва та Сергія Протосеня.

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"Перше вбивство це ексбанкір Аваєв, його пов'язують з інноваціями у військовій промисловості. Аваєв у Москві, а Сергій Протосеня у Іспанії, теж за схожою схемою нібито вчинив самогубство. Він був ексглавою компанії "Новатек", це газова переважно компанія, але вони займаються дослідництвом теж і мають свій внесок у військово-космічну промисловість. Російські експерти, непровладні, сходяться на тому, що хтось зачищає за собою сліди".

Тобто, на думку Олексія Бурлакова, підозрюємо, що росіяни, точніше їхнє керівництво, зрозуміли, що вони десь припустилися помилки.

"Вони забирали кошти на дослідництво собі. Й на нові розробки забирали кошти собі, тобто крали. І це розкривається через те, що ми їх перемагаємо. Тому вони вирішили це все приховати так як вони можуть це робити: через вбивства, через пожежі і все решта. Тому нам ще багато таких позитивних новин ближчим часом можна буде знайти".

Плюс таких подій у Росії для України, за словами журналіста, і те, що ці науково-дослідні інститути більше не працюватимуть. Тобто ті ж самі "Іскандери" не розроблятимуться. У крайньому випадку, у росіян не вистачить деталей.

Путін знову збрехав

21 квітня президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі та наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових. Водночас, міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що окупанти "взяли під контроль" український Маріуполь і нібито потрібно 3-4 дні для того, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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За кілька годин радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі ведеться бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь". Все це відбувається на тлі заяви міжнародного злочинця Володимира Путіна про відмову від штурму підприємства, у бомбосховищах якого перебувають сотні мирних мешканців.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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