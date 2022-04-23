Зачищают следы! В РФ жгут военные разработки и убивают топ-менеджеров

Ряд пожаров, которые мы можем в последнее время наблюдать в Российской Федерации, могут быть связаны между собой

К пожарам в РФ относятся и недавние убийства Владислава Аваева и Сергея Протосеня / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние пожары в России связаны между собой. В России разворовывали средства из исследовательских центров и кто за это поплатился.

Об этом рассказал журналист Алексей Бурлаков телеведущим телеканала "Украина 24" Василию Пехне и Андрею Булгакову в эфире проекта "Украина вместе".

Реклама

Алексей Бурлаков сделал сенсационное заявление, что ряд пожаров, которые мы можем в последнее время наблюдать в Российской Федерации, могут быть связаны между собой.

"Сегодня пылает в космической столице под Москвой город Королев, он очень связан с космической промышленностью, военной промышленностью, и там сейчас большой пожар. А в Твери – Центральный научно-исследовательский институт, занимавшийся разработкой "Искандеров", участвовал в разработке невидимости для нескольких российских самолетов. Он очень сильно выгорел. Я подозреваю, что все эти разработки, документы тоже сгорели. На днях горел Дмитровский химзавод Ивановской области. Чуть ли не самое крупное предприятие для промышленных растворителей Российской Федерации".

Журналист выяснил, что к пожарам относятся и два недавних убийства Владислава Аваева и Сергея Протосеня.

Реклама

"Первое убийство – это эксбанкир Аваев, его связывают с инновациями в военной промышленности. Аваев в Москве, а Сергей Протосеня в Испании, тоже по схожей схеме якобы совершил самоубийство. Он был эксглавой компании "Новатек", это преимущественно компания, но они занимаются исследованием и имеют свой вклад в военно-космическую промышленность. Российские эксперты, непровластные, сходятся с тем, что кто-то зачищает за собой следы".

То есть, по мнению Алексея Бурлакова, подозреваем, что россияне, точнее их руководство, поняли, что они где-то допустили ошибку.

"Они забирали средства на исследование себе. И на новые разработки забирали средства себе, то есть воровали. И это раскрывается потому, что мы их побеждаем. Поэтому они решили это все скрыть так, как они могут это делать: из-за убийств, из-за пожаров и всех остальных. Поэтому нам еще много таких положительных новостей в ближайшее время можно найти".

Плюс таких событий в России для Украины, по словам журналиста, является то, что эти научно-исследовательские институты больше не будут работать. То есть те же "Искандеры" не будут разрабатываться. В крайнем случае, у россиян не хватит деталей.

Путин снова солгал

21 апреля президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, поскольку хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что оккупанты "взяли под контроль" украинский Мариуполь и якобы нужно 3-4 дня для того, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

Реклама

Через несколько часов советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе ведется бомбардировка и обстрелы территории завода "Азовсталь". Все это происходит на фоне заявления международного преступника Владимира Путина об отказе от штурма предприятия, в бомбоубежищах которого находятся сотни мирных жителей.

Читайте также: