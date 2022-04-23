Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Интервью

Зачищают следы! В РФ жгут военные разработки и убивают топ-менеджеров

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 15:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ряд пожаров, которые мы можем в последнее время наблюдать в Российской Федерации, могут быть связаны между собой
К пожарам в РФ относятся и недавние убийства Владислава Аваева и Сергея Протосеня
К пожарам в РФ относятся и недавние убийства Владислава Аваева и Сергея Протосеня / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние пожары в России связаны между собой. В России разворовывали средства из исследовательских центров и кто за это поплатился.

Об этом рассказал журналист Алексей Бурлаков телеведущим телеканала "Украина 24" Василию Пехне и Андрею Булгакову в эфире проекта "Украина вместе".

Реклама

Алексей Бурлаков сделал сенсационное заявление, что ряд пожаров, которые мы можем в последнее время наблюдать в Российской Федерации, могут быть связаны между собой.

"Сегодня пылает в космической столице под Москвой город Королев, он очень связан с космической промышленностью, военной промышленностью, и там сейчас большой пожар. А в Твери – Центральный научно-исследовательский институт, занимавшийся разработкой "Искандеров", участвовал в разработке невидимости для нескольких российских самолетов. Он очень сильно выгорел. Я подозреваю, что все эти разработки, документы тоже сгорели. На днях горел Дмитровский химзавод Ивановской области. Чуть ли не самое крупное предприятие для промышленных растворителей Российской Федерации".

Журналист выяснил, что к пожарам относятся и два недавних убийства Владислава Аваева и Сергея Протосеня.

Реклама

"Первое убийство – это эксбанкир Аваев, его связывают с инновациями в военной промышленности. Аваев в Москве, а Сергей Протосеня в Испании, тоже по схожей схеме якобы совершил самоубийство. Он был эксглавой компании "Новатек", это преимущественно компания, но они занимаются исследованием и имеют свой вклад в военно-космическую промышленность. Российские эксперты, непровластные, сходятся с тем, что кто-то зачищает за собой следы".

То есть, по мнению Алексея Бурлакова, подозреваем, что россияне, точнее их руководство, поняли, что они где-то допустили ошибку.

"Они забирали средства на исследование себе. И на новые разработки забирали средства себе, то есть воровали. И это раскрывается потому, что мы их побеждаем. Поэтому они решили это все скрыть так, как они могут это делать: из-за убийств, из-за пожаров и всех остальных. Поэтому нам еще много таких положительных новостей в ближайшее время можно найти".

Плюс таких событий в России для Украины, по словам журналиста, является то, что эти научно-исследовательские институты больше не будут работать. То есть те же "Искандеры" не будут разрабатываться. В крайнем случае, у россиян не хватит деталей.

Путин снова солгал

21 апреля президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, поскольку хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что оккупанты "взяли под контроль" украинский Мариуполь и якобы нужно 3-4 дня для того, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

Реклама

Через несколько часов советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе ведется бомбардировка и обстрелы территории завода "Азовсталь". Все это происходит на фоне заявления международного преступника Владимира Путина об отказе от штурма предприятия, в бомбоубежищах которого находятся сотни мирных жителей.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39626.74

Binance Coin (BNB)

405.6

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.81

Theta (THETA)

3.13

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять