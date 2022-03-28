Абрамович передав Путіну умови миру від Зеленського, той у відповідь пригрозив "всіх знищити" – The Times

Згідно з джерелом, Абрамович через Польщу прибув до Києва, де зустрівся із Зеленським

Російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії із запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії із запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. На що глава РФ відповів, що "всіх знищить".

Про це повідомляє The Times.

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Згідно з джерелом, Абрамович пересувався між Туреччиною, Росією та Україною як посередник між Зеленським та Путіним. У Стамбулі олігарх зустрівся з членом української переговорної групи Рустамом Умеровим та прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.

Видання повідомляє, що після цього Абрамович та Умеров через Польщу прибули до Києва, де зустрілися із Зеленським. Глава нашої держави нібито передав через олігарха записку для Путіна з умовами миру, на що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

Готовий підписати договір із Путіним хоч кров'ю – Зеленський

Зміни в законодавстві України, проведення референдумів, а також повноцінний політичний діалог неможливий, поки в нашій країні стоять російські війська. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю російським виданням.

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"Тому ми маємо домовитися з президентом Російської Федерації, а щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, – і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу, крім... Вважаю безпредметною зустріч у Білорусі, Росії, Україні, і зустрічі наших делегацій це ще раз доводять. Вони більш політично безпредметні. Це три сторони конфлікту на сьогодні, так чи інакше", – каже Зеленський.

Президент України вважає, що після домовленостей між главами держав можна розпочати і політичний процес.

"От ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього досить – нашого з ним договору з підписами, з печатками, хоч кров'ю. Цього досить, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти всі підпишуть, і все. Це все буде працювати далі. Далі ратифікація у парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції", – зазначає Зеленський.

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