Готовий підписати договір з Путіним хоч кров'ю – Зеленський

Для якнайшвидшого закінчення війни необхідний діалог президентів

Офіс президента планує провести переговори Зеленського та Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Зміни у законодавстві України, проведення референдумів, а також повноцінний політичний діалог неможливий, поки в нашій країні стоять російські війська.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю російським виданням, передає "Медуза".

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"Тому ми маємо домовитися з президентом Російської Федерації, а щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є — і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу, крім... Вважаю безпредметною зустріч у Білорусі, Росії, Україні , і зустрічі наших делегацій це ще раз доводять. Вони більш політично безпредметні. Це три конфліктуючі сторони на сьогодні, так чи інакше", – каже Зеленський.

Президент України вважає, що після домовленостей між главами держав можна розпочати і політичний процес.

"От ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо – нашого з ним договору з підписами, з печатками, хоч кров'ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все. Це все буде працювати далі. Далі ратифікація у парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції", – зазначає Зеленський.

Про що ще Зеленський говорив із російськими журналістами