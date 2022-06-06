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Англійська мова може отримати особливий статус в Україні: що це означає

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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6 червня, 20:29
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Таке рішення сприятиме розвитку українського бізнесу
Шмигаль заявив, що англійська мова може отримати особливий статус.
Шмигаль заявив, що англійська мова може отримати особливий статус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Таку можливість обговорили на урядовій нараді. Рішення має сприяти розвитку українського бізнесу.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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За його словами, наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", – написав він.

Прем'єр-міністр додав, що профільним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.

В Україні відмовляються від російської мови

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення багато українців, які раніше говорили російською, переходять на спілкування українською мовою. Станом на кінець березня, таких українців було 8%.

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Крім того, в школах, де досі вивчали російську мову, пропонують відмовитися від такого предмета. Для відмови українських школярів від вивчення російської мови їхні батьки повинні звернутися до адміністрації закладу освіти з відповідною заявою. Замість російської, вони можуть обрати, зокрема, українську мову, літературу чи історію, заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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