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Ганна Маляр сказала, що хіматака у Маріуполі могла статися через фосфорні бомби. Що мається на увазі?

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12 квітня, 18:05
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Хіматака без хімзброї – такий сценарій причин отруєння людей в обложеному місті розглядають у Міноборони, як один із кількох
Ганна Маляр повідомила журналістам, що у Міноборони з'ясовують обставини хіматаки на Маріуполі. Одна з версій – отруєння людей сталося через розрив фосфорних бомб
Ганна Маляр повідомила журналістам, що у Міноборони з'ясовують обставини хіматаки на Маріуполі. Одна з версій – отруєння людей сталося через розрив фосфорних бомб / Фото: Колаж: Сьогодні

Невідома хімічна зброя, яку застосували у Маріуполі, могла бути фосфорними боєприпасами. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила на каналі Україна 24 в ефірі проекту FREEDOM. Заява може викликати подив: фосфорні бомби – жорстока зброя невиборчої дії, яка застосовувалася у Сирії та Нагірному Карабаху. Але до хімічної зброї вони не належать. Чим тоді отруїлися люди? Пояснюємо, у чому суть.

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Як діє фосфорна бомба?

Вибух фосфорної бомби нагадує феєрверк. Від центру вибуху на всі боки летять "іскри". Принцип дії: вибуховою хвилею білий фосфор, яким начинено снаряд, розносить на значну територію. При цьому фосфор самозаймається – він починає горіти при контакті з киснем. Фосфор, що горить, може розплаавити метал, у людини викликає сильні, глибокі опіки.

Ймовірно, Росія вже застосовувала фосфорні бомби на Донбасі – про це в березні повідомляв голова Луганської ОВДА Сергій Гайдай. Про застосування фосфорних боєприпасів у Маріуполі 6 квітня розповів замкомполку "Азов" Святослав Паламар .

Ця інформація ще не отримала підтвердження на офіційному рівні чи на рівні незалежних організацій. І це не дивно: Маріуполь зараз наглухо закритий орками від решти світу. Моніторинг ситуації тут вівся час від часу. Як зараз, невідомо.

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Розрив фосфорного боєприпасу на вулиці міста у Сирії
Розрив фосфорного боєприпасу на вулиці міста у Сирії / Фото: REUTERS

Чи можна отруїтися фосфорною бомбою?

Можна! Разом з фосфором внаслідок вибуху виникають пари концентрованої ортофосфорної кислоти (тієї самої, що в незначній кількості додається у Кока-колу як консервант). Концентрат цієї кислоти – візуально виглядає як біла пара – високотоксична речовина, що прирівнюється до хімзброї. Також при вибуху утворюється токсичний пентаксид фосфору.

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Описано такі симптоми, що виникають у людини при отруєнні сполуками фосфору :

  • печіння в носі та ковтку;
  • різь та біль в очах;
  • почуття стиснення у грудях;
  • різка болючість за грудиною;
  • кашель;
  • рясні виділення з носа
  • рясна сльозотеча;
  • слинотеча;
  • нудота та блювання;

До цього може додаватися:

  • сильне психічне збудження;
  • неможливість орієнтуватися у просторі;
  • проблеми із серцево-судинною системою.

Полк "Азов" повідомив про такі симптоми постраждалих у Маріуполі :

  • гіперемія особи,
  • підвищення артеріального тиску
  • сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей

Загалом за впливом схоже. В будь-якому випадку це більш схоже на фосфор, ніж на хімзброю, таку як іприт або зарин, тому що їхня дія значно сильніша і загрожує життю .

А фосфорні бомби заборонені?

Незважаючи на цілу низку міжнародних декларацій про обмеження застосування фосфорних боєприпасів, заборони на них немає. Є низка угод між країнами, які можна трактувати дуже широко.

Фосфорні боєприпаси застосовувалися:

  • Під час війни в Іраку 2003 – 2004 – при наступі настання армії США на Багдад у районі Ен-Насірія та у битві за Фалуджу;
  • У 2009 – 2012 році Палестиною – під час обстрілів Ізраїлю, в окремих випадках.
  • Після 2015 року Росія застосовувала фосфорні боєприпаси у Сирії, тоді повідомлялося про численні жертви серед мирного населення.
  • У 2016 році – під час операції США проти ІДІЛ в Іраку. Однак цей вид боєприпасів застосовувався лише для створення завіс та передачі сигналів.
  • У 2020 році Вірменія використала такі боєприпаси у Нагірному Карабаху – у селі Араятли Фізулінського району.

Навіть безпрецедентна жорстокість Росії під час штурму Маріуполя досі не допомогла окупувати місто
Навіть безпрецедентна жорстокість Росії під час штурму Маріуполя досі не допомогла окупувати місто / Фото: Полк АЗОВ telegram


Росія ще не перейшла "червоні лінії". Але вже чіпляється за них

Оскільки фосфор не вважається хімічною зброєю, із заяви Ганни Малир слідує, що Росія ще не перейшла "червоними лініями", які окреслило для неї НАТО. Використання хімзброї – одна з таких ліній.

У березні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування Росією хімічної чи біологічної зброї змусить НАТО переглянути свою політику щодо війни.

"Будь-яке використання хімічної зброї повністю змінить природу цього конфлікту, – заявив Столтенберг 23 березня. – Наше головне послання (для Росії – ред.) – використання хімічної зброї абсолютно неприйнятне"

В даний час НАТО відмовляється брати участь у активному протистоянні з Росією, побоюючись, що таке протистояння призведе до Третьої світової війни та загибелі людства.

Але Росія вже за два кроки від катастрофічної ескалації конфлікту. При цьому її дії стають все більш хаотичними та безглуздими.

Раніше заступник міністра оборони України в ефірі каналу Україна 24 розвінчала брехню Росії щодо трагедії у Краматорську.

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