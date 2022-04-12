Окупанти під час хіматаки на Маріуполь могли застосувати фосфорні боєприпаси – Маляр

Невідома хімічна зброя, яку російські окупанти застосували проти захисників Маріуполя, могла бути фосфорними боєприпасами.
Про це на каналі "Україна 24" в ефірі проєкту FREEDOM повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Коментуючи повідомлення про невідому отруйну речовину в Маріуполі, Маляр зауважила:
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"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо. Намагаємося зрозуміти, що це, але можемо про попередні дані говорити. Є припущення, що це фосфорні боєприпаси можливо були. Остаточно офіційна інформація буде пізніше".
Заступниця міністра оборони додала, що "ризик застосування хімічної зброї дійсно існує, і він доволі високий".
Окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину
Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов".
У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Поки що надається допомога постраждалим як мирним жителям, так і військовим.
Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".
НАТО погрожувала радикальними заходами у разі хіматаки РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.
За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.