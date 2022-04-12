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Окупанти під час хіматаки на Маріуполь могли застосувати фосфорні боєприпаси – Маляр

Павло Заяць Павло Заяць
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12 квітня, 11:34
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Заступниця міністра оборони чекає офіційних висновків щоодо інциденту в Маріуполі
Анна Маляр прокоментувала хіматаку на Маріуполь
Анна Маляр прокоментувала хіматаку на Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Невідома хімічна зброя, яку російські окупанти застосували проти захисників Маріуполя, могла бути фосфорними боєприпасами.

Про це на каналі "Україна 24" в ефірі проєкту FREEDOM повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Коментуючи повідомлення про невідому отруйну речовину в Маріуполі, Маляр зауважила:

"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо. Намагаємося зрозуміти, що це, але можемо про попередні дані говорити. Є припущення, що це фосфорні боєприпаси можливо були. Остаточно офіційна інформація буде пізніше".

Заступниця міністра оборони додала, що "ризик застосування хімічної зброї дійсно існує, і він доволі високий".

Окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов".

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У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Поки що надається допомога постраждалим як мирним жителям, так і військовим.

Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".

НАТО погрожувала радикальними заходами у разі хіматаки РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.

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За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.

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Наші янголи-охоронці

Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…

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