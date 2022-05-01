Арахамія про евакуацію з "Азовсталі": Це найважча операція з початку війни

Два тижні тому операція з евакуації здавалася неможливою, а тиждень тому – малоймовірною

Давид Арахамія прокоментував евакуацію з "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав відео з віцепрем'єркою Іриною Верещук стосовно евакуації людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, було проведено "найважчу операцію з початку війни".

Відповідне відеозвернення Арахамія опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Як розповів голова фракції "Слуга народу", два тижні тому операція з евакуації здавалася неможливою, а тиждень тому – малоймовірною.

"Зараз вже можу сказати, що часткова евакуація мирних жителів з "Азовсталі" пройшла успішно. Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи й багато людей. Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло", – наголосив Арахамія.

У Маріуполі триває евакуація людей з "Азовсталі", в ООН ситуацію назвали дуже складною

Червоний Хрест підтвердив, що операція з евакуації з Маріуполя продовжується сьогодні, 1 травня. Конвой для евакуації мирних жителів розпочався 29 квітня. Про це пише CNN.

Як заявили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, операція з організації безпечного проходу триває в координації з ООН та сторонами конфлікту.

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"Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів та прибув на завод у Маріуполі вранці у суботу за місцевим часом. МКЧХ наполягає на тому, що ніякі подробиці не можуть бути розкриті доти, доки ситуація не дозволить, оскільки це може поставити під серйозну загрозу безпеку цивільних осіб та конвою. Місцева влада обговорює з цивільними особами практичні деталі", – йдеться у повідомленні.

ООН також підтвердила, що наразі триває операція з евакуації цивільних осіб з "Азовсталі", пише Telegram-канал "Україна 24".

Прессекретар ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу назвав ситуацію "дуже складною" та відмовився від повідомлення подробиць.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про евакуацію громадян з "Азовсталі". За його словами, перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію.

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"Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних з території заводу", – підкреслив глава держави.

Зазначимо, що в Маріуполі досі проживає близько 100 тисяч людей, хоча місто сильно постраждало внаслідок обстрілів та авіаударів російських військ.

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