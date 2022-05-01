У Маріуполі триває евакуація людей з "Азовсталі", в ООН ситуацію назвали дуже складною

Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію України

З Маріуполя евакуювали людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Червоний Хрест підтвердив, що операція з евакуації з Маріуполя продовжується сьогодні, 1 травня. Конвой для евакуації мирних жителів розпочався 29 квітня.

Про це пише CNN.

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Як заявили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, операція з організації безпечного проходу триває в координації з ООН та сторонами конфлікту.

"Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів та прибув на завод у Маріуполі вранці у суботу за місцевим часом. МКЧХ наполягає на тому, що ніякі подробиці не можуть бути розкриті доти, доки ситуація не дозволить, оскільки це може поставити під серйозну загрозу безпеку цивільних осіб та конвою. Місцева влада обговорює з цивільними особами практичні деталі", – йдеться у повідомленні.

ООН також підтвердила, що зараз триває операція з евакуації цивільних осіб з "Азовсталі", пише Telegram-канал "Україна 24".

Прессекретар ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу назвав ситуацію "дуже складною" та відмовився від повідомлення подробиць.

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Президент України Володимир Зеленський також повідомив про евакуацію громадян з "Азовсталі". За його словами, перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію.

"Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних з території заводу", – підкреслив глава держави.

Зазначимо, що в Маріуполі досі проживає близько 100 тисяч людей, хоча місто сильно постраждало внаслідок обстрілів та авіаударів російських військ.

З Маріуполя евакуювали жінок та дітей, яких дістали з-під завалів

У Маріуполі з території "Азовсталі" вдалося вивезти 20 цивільних осіб, а це жінки та діти, які мають виїхати до Запоріжжя. Також військові продовжують діставати мирних людей із-під завалів. Про це повідомляє командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

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"Проводиться спеціальна рятувальна операція військовими "Азов", які дістають спеціальним тросом з-під завалів цивільних. Це літні жінки, діти. Ми сподіваємося, що в нас вдасться евакуювати всіх мирних людей", – каже командир полку "Азов".

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