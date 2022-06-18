Арахамія розповів про відновлення переговорів із РФ і назвав терміни

Відновлення переговорів буде можливим після зміцнення наших позицій на фронті, це відбудеться не раніше кінця літа

Арахамія розповів про плани провести переговори із РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ може відновити переговори з Кремлем після контрнаступів ЗСУ. Це найімовірніше відбудеться у серпні. Про це розповів глава української переговорної делегації Давид Арахамія у коментарі Голосу Америки ".

Арахамія зазначив, що поновлення мирних переговорів з Росією, коли ВСУ зміцнять позиції на фронті, але де саме він не уточнив.

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За словами Арахамії, Україна може відновити переговори з посиленої позиції наприкінці серпня.

"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу у деяких місцях", – розповів він.

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