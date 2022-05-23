Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент не збирається витрачати свій час на балачки без сенсу

Зеленський готовий зустрітися з Путіним/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання припинення війни в нашій країні.

Про це він сказав під час розмови в Українському домі в Давосі.

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"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

"Бажання зустрічатися із посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.

Як Зеленський планує відновлювати Україну?

Президент Володимир Зеленський анонсував нову історичну модель відновлення України. Він запросив країни та компанії взяти у ньому участь, оскільки обсяг роботи в Україні колосальний. Про це Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Модель така, що кожна країна, компанія або місто-партнер має змогу взяти шефство над тим чи іншим містом або галуззю.

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Зеленський також запросив усі компанії, що вийшли з російського ринку, увійти на український.

"Ви отримаєте доступ до 40 млн українських споживачів та до ринку Європи. Ваші позиції та бренди реально посиляться лише завдяки тому, що ви стоїте на захисті свободи", – заявив президент.

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