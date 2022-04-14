Арестович: Якщо РФ вдарить по Києву, то Україна відповість

Органи військового управління та всі центральні апарати силових структур України наражаються на небезпеку удару з боку РФ

Арестович відповів на заяви РФ щодо можливого удару по Києву / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Міноборони РФ пригрозило завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема у Києві, у разі "диверсій" та завдання ударів українськими військами по об'єктах у Росії. Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на будь-який постріл РФ по українських органах управління може слідувати удар у відповідь.

Про це Арестович сказав в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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"Те, що вони можуть врізати, то я не сумніваюся ні секунди. Більше того, знаючи їх характер, я впевнений, що вони вріжуть в останній день перед укладенням мирної угоди. Це ж кремлівські. Але ж вони сказали, що будуть бити по органах управління, у яких приймаються рішення", – заявив Арестович.

За його словами, на небезпеку наражаються органи військового управління, всі центральні апарати силових структур України.

"Можливо, Верховна Рада, Кабмін, можливо, Офіс президента. Ну ми завжди готові, нехай летить, подивимося. Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління — знайдеться своя різьба. Тут треба бути обережним у питанні підняття ставок..." – сказав Арестович.

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Як вдалося відстояти Київ

Російські окупанти не змогли захопити Київ, оскільки, намагаючись створити чисельну перевагу, залишили себе без постачання. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр" .

"Російська армія добре воює тільки тоді, коли має чисельну перевагу. Радянська школа побудована – 1 до 10, все знесли, пройшли і перемогли. Виходить, що вони приїхали сюди це реалізовувати на Київщину", – зазначив радник голови ОПУ.

За його словами, планам РФ завадила місцевість на північ від Києва – "плутанина боліт, заплав, річок".

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"Географічний мис Буча – Ірпінь – Гостомель оточений річками, ярами, болотистими заплавами. Вони приперлися наприкінці лютого-початку березня в болотисті заплави. Підірвали мости – вони там стали назавжди, немає жодних шансів вийти. Це повний ідіотизм з військової точки зору", – наголосив Арестович.

Як пояснив радник голови ОПУ, росіяни "намагалися створити чисельну перевагу у Києві та забили собі дороги своєю ж технікою".

"І постачання не може дійти. 30 танків – це грізна сила, але 30 танків без палива – це 30 шматків заліза, які тільки заважають. На це вони почали перетворюватися. А ще ми схаменулися – партизани, спецназ і місцеві жителі почали палити їм колони. Ми почали активно бити по них артилерією та авіацією, і у них виникли стовпотвори – вони тупо не могли просунутися... Вони відправили під Київ 32-35 батальйонно-тактичних груп, з них 12-14 було знищено практично повністю", – сказав Арестович.

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