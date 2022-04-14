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Арестович: Если РФ ударит по Киеву, то Украина ответит

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 10:06
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Органы военного управления и все центральные аппараты силовых структур Украины подвергаются опасности удара со стороны РФ
Арестович ответил на заявления РФ по возможному удару по Киеву
Арестович ответил на заявления РФ по возможному удару по Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне Минобороны РФ пригрозило нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России. Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на любой выстрел РФ по украинским органам управления может последовать ответный удар.

Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"То, что они могут врезать, то я не сомневаюсь ни секунды. Более того, зная их характер, я уверен, что они врежут в последний день перед заключением мирного соглашения. Это же кремлевские. Но они же сказали, что будут бить по органам управления, в которых принимаются решения", – заявил Арестович.

По его словам, опасности подвергаются органы военного управления, все центральные аппараты силовых структур Украины.

"Возможно, Верховная Рада, Кабмин, возможно, Офис президента. Ну мы всегда готовы, пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления — найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок..." – сказал Арестович.

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Как удалось отстоять Киев

Российские оккупанты не смогли захватить Киев, поскольку, пытаясь создать численное преимущество, оставили себя без снабжения. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью каналу "Центр".

"Российская армия хорошо воюет только тогда, когда у нее численное превосходство. Советская школа построена – 1 к 10, все снесли, прошли и победили. Получается, что они приехали сюда это реализовывать на Киевщину", – отметил советник главы ОПУ.

По его словам, планам РФ помешала местность к северу от Киева – "путаница болот, пойм, рек".

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"Географический мыс Буча – Ирпень – Гостомель окружен реками, оврагами, болотистыми поймами. Они приперлись в конце февраля-начале марта в болотистые поймы. Подорвали мосты – они там встали навсегда, нет никаких шансов выйти. Это полный идиотизм с военной точки зрения", – подчеркнул Арестович.

Как объяснил советник главы ОПУ, россияне "пытались создать численное преимущество в Киеве и забили себе дороги своей же техникой".

"И снабжение не может дойти. 30 танков – это грозная сила, но 30 танков без топлива – это 30 кусков железа, которые только мешают. В это они начали превращаться. А еще мы опомнились – партизаны, спецназ и местные жители начали жечь им колонны. Мы начали активно бить по ним артиллерией и авиацией, и у них возникли столпотворения – они тупо не могли продвинуться... Они отправили под Киев 32-35 батальонно-тактических групп, из них 12-14 было уничтожено практически полностью", – сказал Арестович.

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