Арестович: Крейсер "Москва" пішов на дно

Радник глави ОП підтвердив затоплення флагмана ЧФ РФ

Арестович повідомив добрі для України новини про "Москву" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський ракетний крейсер "Москва", підбитий українськими ракетами "Нептун", потонув — про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" здійснив негативне спливання в районі того острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула", — написав Арестович.

Атака на "Москву"

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних Сил України на ракетний крейсер РФ "Москва".

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Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

За словами прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука, росіяни приховують масштаби пошкоджень на "Москві". Він припустив, що крейсер буде небоєздатним щонайменше рік.

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проєкту 1123 успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.