Арестович: Крейсер "Москва" пошел ко дну

Советник главы ОП подтвердил затопление флагмана ЧФ РФ

Арестович сообщил хорошие для Украины новости о "Москве" / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский ракетный крейсер "Москва", подбитый украинскими ракетами "Нептун", утонул — об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвел отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где "Москва"? "Она утонула", — написал Арестович.

Атака на "Москву"

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных Сил Украины на ракетный крейсер РФ "Москва".

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Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

По словам пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, россияне скрывают масштабы повреждений на "Москве". Он предположил, что крейсер будет небоеспособным как минимум год.

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.