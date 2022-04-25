Арестович: Втрати серед мобілізованих РФ на окупованому Донбасі страшні

Окремі російські війська продовжують атаку, але втрат у них 40 – 60% на підрозділ

Арестович про втрати окупантів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на окупованій території Донбасу військові РФ проводять примусову мобілізацію. Людей кидають на штурм попереду російських позицій, а втрати серед мобілізованих – колосальні.

Про це Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

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"Людей кидають на штурм попереду російських позицій. Там страшні втрати, яких порахувати неможливо. Тисячі загиблих серед цих мобілізованих", – заявив Арестович.

Він додав, що зараз добряче розірвано і підрозділи так званої народної міліції окупованої Донецької області, вона майже припинила існування. Окремі російські війська продовжують атаку, але втрат у них по 40 – 60% на підрозділ.

"Але сподіватися на спротив там неможливо, адже 8 років все зачищали. Інша річ, що вони найближчим часом не можуть становити якусь військову силу, росіяни "витратили" їх на безглузду атаку попереду своїх військ", – сказав Арестович.

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Наступ РФ на Донбас закінчиться найближчими тижнями

За два-три тижні російські військові закінчать наступ на Донбас і завдяки цьому, цілком можливо, закінчиться активна фаза війни. Все через те, що армії РФ не буде чим наступати. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише meduza.

"За два-три тижні закінчиться наступ. А разом з ним, цілком можливо, закінчиться і активна фаза війни, тому що російським військам більше нема чим наступати", – каже Арестович.

За словами радника глави Офісу президента, вже зараз армія РФ воює останніми оперативними резервами.

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"Те, що вони зараз зібрали, – це передостанні оперативні резерви. Є ще в районі Білгорода – Валуйок десь 15 тисяч війська. Але це нещасні, які вийшли з-під Києва, Сум та Чернігова, – у них психологія розстріляних. Вони дуже не хочуть воювати", – додав Арестович.

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