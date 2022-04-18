Росія атакувала Дніпропетровську область, 60% ракет збила ППО (оновлено)

Зранку 18 квітня російські військові вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Однак 60% ракет збили українські ППО.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Він розповів, що ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області.
Далі по темі
"Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич", – розповів Резніченко.
Деталі по ранковим "прильотам"
Згодом Резніченко повідомив про двох постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.
У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру.
Окупанти посилили обстріли області
Протягом доби, 17 квітня, в Дніпропетровській області зафіксовано один ворожий обстріл. В результаті загинула одна людина. Обстріл вели з Херсонської області по околицях Криворізького району.
"На жаль, одна людина загинула. Наразі кордони Дніпропетровщини захищені. Вся інфраструктура працює. Тримаємось. Перемога буде за нами", – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Раніше, 8 квітня, окупанти били по мирних жителях та цивільних об'єктах з повітря. Було три обстріли території Дніпропетровської області упродовж дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.
Читайте також:
- У Маріуполі окупанти готують потужний удар по заводу "Азовсталь"
- Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області і доводять людей до голоду – Зеленський