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Росія атакувала Дніпропетровську область, 60% ракет збила ППО (оновлено)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 квітня, 09:20
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Стало відомо про двох постраждалих та влучення в залізничну інфраструктуру
Українські ППО збили 60% ракет, які летіли в Дніпропетровську область
Українські ППО збили 60% ракет, які летіли в Дніпропетровську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 18 квітня російські військові вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Однак 60% ракет збили українські ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

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Він розповів, що ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області.

"Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич", – розповів Резніченко.

Деталі по ранковим "прильотам"

Згодом Резніченко повідомив про двох постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.

У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру.

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Окупанти посилили обстріли області

Протягом доби, 17 квітня, в Дніпропетровській області зафіксовано один ворожий обстріл. В результаті загинула одна людина. Обстріл вели з Херсонської області по околицях Криворізького району.

"На жаль, одна людина загинула. Наразі кордони Дніпропетровщини захищені. Вся інфраструктура працює. Тримаємось. Перемога буде за нами", – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Раніше, 8 квітня, окупанти били по мирних жителях та цивільних об'єктах з повітря. Було три обстріли території Дніпропетровської області упродовж дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.

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Особовий склад
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Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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