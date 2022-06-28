Арестович пояснив, навіщо Путін їде у закордонне турне (відео)

Російський президент Володимир Путін відвідає наступного тижня Душанбе (Таджикистан) та Ашхабад (Туркменістан). Ймовірно, диктатор намагатиметься домовлятися про обхід санкцій проти РФ.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін LIVE.
"Путін намагатиметься домовлятися про обхід санкцій. Можливо, він зачепить питання безпеки, питання щодо вирішення якихось КБ, але думаю, що, в основному, Путін розмовлятиме про обхід санкцій", – заявив Арестович.
До речі, днями стало відомо, що Путін наступного тижня планує вирушити до столиці Таджикистану Душанбе на "великі переговори" з главою цієї держави Емомалі Рахмоном. Зокрема, у лідерів двох країн заплановані розмова та робочий обід.
Потім Путін має прилетіти до туркменської столиці Ашхабад, щоб взяти участь у "Каспійському саміті".
Арестович пояснив, як країни Заходу добиватимуть Путіна
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Європа емоційно включалася у війну РФ проти України. На його думку, ніхто не збирається повертатися до нормальних стосунків з Володимиром Путіним. Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"За цей час, за кілька тижнів, відбулися значно важливіші речі, за всієї сили ракетних ударів і ракетного терору. Принципово змінився зміст перспективи війни. Почнемо з найочевиднішого і найяскравішого. Ти бачив, як висміяли Путіна G7 щодо голого торсу? Це означає, що вони відрізали мости. Путін – вкрай самолюбива істота. Захід відкрито його висміяв. Вони його просто принизили. Це означає дуже багато речей. Перше: вони емоційно включилися у війну. Друге: вони спалили мости, рішення ухвалене, відкату не буде, інакше не було б сенсу його принижувати", – сказав він.
Радник глави ОП додав, що Захід і надалі "добиватиме" Путіна.
"Третє: його добиватимуть, судячи з рішень, які там ухвалено. Четверте: безстрокова підтримка України у військовій, економічній, гуманітарній, політичній та інших сферах. І одночасно, як з рогу достатку, посипалися ключові рішення, які дуже болючі для Росії. Щодо військової сфери – це передання нам важкого та середнього ППО, буде закуплено та передано США нам у найкоротші строки. Плюс ми з німцями уклали відповідний контракт. П'яте: нові санкції, накладені на Росію. Те саме золото – друга стаття за прибутковістю бюджету РФ, 19 мільярдів на рік очікувані втрати. Це, звісно, не нафта і газ, але дуже болісно", – додав він.
А головним ударом для Путіна стане підвищення мита на всі російські товари, вважає Арестович.
"Але найголовніше не це. Там зробили хитрий трюк. Байден підписав указ про підвищення до 35% мита на всі товари, що закуповуються в Росії. І все це було прийнято колективно "Великою сімкою" і буде спрямовано на підтримку України. Росія починає безпосередньо оплачувати війну в Україні. Підтримка йтиме коштом Російської Федерації від Заходу, який вона не може залишити байдужим. Путін, продаючи кожен кілограм чогось чи літр нафти та газу, оплачує український спротив та західне спонсорування допомоги", – зазначив він.
Раніше ми розповідали, що президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив свою участь у саміті G20. На цьому заході запросили виступити президента України Володимира Зеленського. Саміт заплановано на 15-16 листопада.