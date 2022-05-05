Арестович розкрив плани РФ під Ізюмом: від початку провальна операція

Окупанти намагаються оточити ЗСУ

Арестович заявив, що Ізюм залишається напрямком основного удару окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ізюм залишається напрямком основного удару, але росіяни провалюють наступ. Так вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Про це він сказав телеведучому Андрію Булгарову в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі "Україна24".

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За словами Арестовича, під Ізюмом окупанти намагаються взяти ЗСУ у кільце між Рубіжним, Авдіївкою та Краматорськом, а точніше – Барвінковим. Російські війська рухаються зі швидкістю приблизно кілометр на добу.

"З військового погляду – це ніщо. Але для родичів наших військових, які гинуть там в окопах під обстрілами, це слабка втіха. З погляду держави – росіяни провалили цей наступ. Він їм не вдається", – сказав Арестович.

Він навів жорстоку військову арифметику: окупанти розмінюють одного загиблого українського захисника на п'ятьох своїх солдатів.

"Вони мають невеликі тактичні успіхи за рахунок оперативних втрат. Це безглуздо, ми їх попереджали в ефірах, за співвідношенням сил і засобів ця операція від початку була провальною. Але їх жене політична воля їхнього диктатора: російські військові розуміють, що операцію нереально виконати, але змушені її виконувати", – зазначив Арестович.

Він розповів про випадки розстрілів російських солдатів, які відмовилися йти у бій:

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"У них немає інформації, вони бачать її тунельно, тільки на полі бою, де командир каже "Вперед!", і що тут поробиш. Ну і нарешті, Дворнікова поставили не просто так — це новий Жуков, який здатний гнати війська вперед, не шкодуючи їх".

Так чи інакше, росіянам не вистачає вміння та сил, щоб реалізувати ті завдання, які перед ними ставить їхнє військове керівництво, переконаний Арестович:

"Перевага росіян — це артилерія та авіація, але у них не вистачає мотивованої піхоти. У нас вистачає піхоти, але не вистачає важкого озброєння. Поки ситуація така, росіяни нас утискатимуть просто за рахунок чисельності військ".

У цій ситуації українські захисники відходять, іноді не встигають та зазнають великих втрат. За словами радника керівника ОП, втішає лише одне – втрати росіян у рази більші.

"Ситуацію переламає надходження важкого озброєння в Україну. Над цим працює президент Зеленський, голова ОП, голова парламенту та голова парламентської більшості, Міністр оборони, Главком. Я також спілкуюся з представниками парламентських кіл США. Ми постійно говоримо про те, що нам важливий ритм постачання, щоб встигати до правильного часу у правильне місце", – додав радник керівника ОП.

Арестович підкреслив, що постачання озброєння має сенс лише тоді, коли воно є своєчасними:

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"Таким чином, ми передаємо нашим закордонним партнерам емоційний досвід того, що відбувається. До речі, у політиці він дуже працює".

Арестович оцінив можливість ядерної війни

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що вага ядерної зброї перебільшена.

Він зізнався, що вважає розмови Кремля про застосування ядерної зброї "більше медійною штукою".

"Ну ось дивіться, зруйнування в Маріуполі такі, ніби по ньому використали п’ять-шість тактичних зарядів щонайменше. Але наші сили протистоять, б’ється Маріуполь, влада не здається".

Арестович провів аналогію, мовляв, окопаним українським військам ядерна зброя за силою ураження, неначе потужний авіаційний удар.

"Наразі війська під Ізюмом отримують по п’ять авіаударів на день, тобто вони не зламаються, народ також. А далі що? Тільки хіба що масувати ці удари, бо поодинокі нічого не дадуть".

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