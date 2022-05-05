Росія намагається покращити позиції в районі Ізюма і захопити Рубіжне та Попасну – Генштаб

Наступальні операції окупаційних військ на Донбасі успіху не мають

Росіяни намагаються захопити Рубіжне та Попасну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська безуспішно намагалися оволодіти Попасною та взяти під повний контроль місто Рубіжне у Луганській області. Ворог також намагається укріпити позиції в районі міста Ізюм на Харківщині.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

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Окупанти намагаються забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк Донецької області, але їм це не вдається.

"Ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має", – повідомляють в Генштабі.

У зв’язку з постійними санітарними втратами особового складу, противник здійснює нарощення системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп’янської міської лікарні окупантами було облаштовано шпиталь.

Крім того, через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ.

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Ситуація по напрямках

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У Збройних силах Республіки Білорусь відмічено приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.

На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

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На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ окупанти провокують напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території Білорусі.

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