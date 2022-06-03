Арестович розповів, як окупанти самі себе підставили на Зміїному

Арестовович розповів, як ЗСУ відбили російських окупантів

Олексій Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська намагалися на острові Зміїний висадити свій десант але наші військові дали їм відсіч. Про це розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Була смішна ситуація, що не могли російські сили висадити російську техніку, бо був затоплений на причалі катер, який не давав пришвартуватися, та перекинути нові комплекси ППО, озброєння, техніку, особовий склад, який вони привезли. Зайняло достатньо часу у них , щоб підірвати, потім підняти залишки. У цей момент ми завдали удару", – розповів він.

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Ситуація на острові Зміїний

Військовий експерт Олег Жданов вважає острів Зміїний ключем до відкриття другого фронту для Росії . Окупанти намагаються розмістити там системи ППО після того, як ЗСУ знищили крейсер "Москва". Проте для росіян острів може перетворитися на ще одну Чорнобаївку.

Безпілотник "Байрактар" 2 травня знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

Крім того, "Байрактар" знищив на захопленому окупантами острові Зміїний у Чорному морі. російський зенітно-ракетний комплекс ППО.