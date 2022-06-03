Арестович рассказал, как оккупанты сами себя подставили на Змеином

Арестовович рассказал, как ВСУ отбили российский оккупантов

Алексей Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска пытались на острове Змеиный высадить свой десант но наши военные дали им отпор. Об этом рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Была смешная ситуация, что не могли российские силы высадить российскую технику, потому, что был затоплен на причале катер, который не давал пришвартоваться, и перебросить новые комплексы ПВО, вооружение, технику, личный состав, которое они привезли. Заняло достаточно времени у них, чтобы взорвать, потом поднять остатки. В этот момент мы нанесли удар", -рассказал он.

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Ситуация на острове Змеиный

Военный эксперт Олег Жданов считает остров Змеиный ключом к открытию второго фронта для России. Оккупанты пытаются разместить там системы ПВО после того, как ВСУ уничтожили крейсер "Москва". Однако для россиян остров может превратиться в еще одну Чернобаевку.

Беспилотник "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

Кроме того, "Байрактар" уничтожил на захваченном оккупантами острове Змеиный в Черном море российский зенитно-ракетный комплекс ПВО.