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Арестович розповів про бої у Маріуполі: Буде бійка важка та кривава

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 14:50
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Артилерія ЗСУ відтягує значні частини російських військ
Українські військові утримують капітальні споруди Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові утримують капітальні споруди Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі йдуть вуличні бої, але немає інтенсивного наступу російських військ. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Наші війська утримують капітальні споруди, великі заводи, які є справжніми фортецями. Взяти їх буде дуже і дуже не просто", – сказав Арестович.

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За його словами, російські військові, що перебувають у Маріуполі, видихнулися, а в підрозділах армії РФ – "розбрід і хитання".

"Те, що вони перекинули перші підрозділи 5-ї армії з Далекого Сходу – показує, що вони вже не мають сил. Зараз йдуть вуличні бої, але не інтенсивні. Немає наступу ворога з метою відібрати квартали в центрі міста", – розповів радник голови Офісу Зеленського.

За його словами, зараз російські окупанти накопичують сили.

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"Маріуполю важко, Маріуполю буде важко. Це буде бійка важка та кривава. Приїхали десять батальйонно-тактичних груп 5-ї армії РФ. Але ми теж не сидимо склавши руки. Є пряма та непряма допомога Маріуполю. Артилерія працює, ракетні війська наші працюють. Немає прямої деблокади, обстановка не дозволяє, але інші дії, які відтягують на себе значні частини російських військ – є", – зазначив Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російська пропаганда показала "трофей", нібито захоплений військовими РФ у Маріуполі , – посвідчення працівника МВС України. Як виявилося, документ явно фальшивий.

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Також ми інформували, що полк "Азов" оприлюднив зняте з безпілотника відео Маріуполя, який 40 днів обстрілюють російські окупанти.

Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення зруйнованої російськими окупантами інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів.

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