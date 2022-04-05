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Арестович рассказал о боях в Мариуполе: Будет драка тяжелая и кровавая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 14:50
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Артиллерия ВСУ оттягивает значительные части российских войск
Украинские военные удерживают капитальные сооружения Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военные удерживают капитальные сооружения Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе идут уличные бои, но нет интенсивного наступления российских войск. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Наши войска удерживают капитальные сооружения, большие заводы, которые представляют собой настоящие крепости. Взять их будет очень и очень не просто", – сказал Арестович.

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По его словам, российские военные, находящиеся в Мариуполе, выдохлись, а в подразделениях армии РФ – "разброд и шатание".

"То, что они перебросили первые подразделения 5-й армии с Дальнего Востока – показывает, что у них уже нет сил. Сейчас идут уличные бои, но не интенсивные. Нет наступления врага с целью отобрать кварталы в центре города", – рассказал советник главы Офиса Зеленского.

По его словам, в данное время российские оккупанты накапливают силы.

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"Мариуполю тяжело, Мариуполю будет тяжело. Это будет драка тяжелая и кровавая. Приехали 10 батальонно-тактических групп 5-й армии РФ. Но мы тоже не сидим сложа руки. Есть прямая и косвенная помощь Мариуполю. Артиллерия работает, ракетные войска наши работают. Нет прямой деблокады, обстановка не позволяет, но другие действия, которые на себя оттягивают значительные части российских войск – есть", – отметил Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российская пропаганда показала "трофей", якобы захваченный военными РФ в Мариуполе, – удостоверение сотрудника МВД Украины. Как оказалось, документ явно фальшивый.

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Также мы информировали, что полк "Азов" обнародовал снятое с беспилотника видео Мариуполя, который 40 дней обстреливают российские оккупанты.

Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, для возобновления разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры Мариуполя понадобится не менее 10 миллиардов долларов.

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