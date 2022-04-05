Арестович розповів про нові факти звірств російських військових на Київщині

Злочини розслідує Офіс генерального прокурора

Олексій Арестович: "Після розмінування слідчі виявляють нові епізоди"

На Київщині правоохоронці фіксують нові факти звірств російських окупантів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

За його словами, злочини розслідує Офіс генерального прокурора України.

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"Створені оперативно-слідчі групи, які збирають всі епізоди. Проблема в тому, що все заміновано і багато боєприпасів, що не розірвалися. Але, після того, як розмінують нові ділянки і заходять слідчі, вони виявляють нові епізоди", – каже Арестович.

Він зазначає, що правоохоронці фіксують чергові факти жахливих злочинів.

"Зґвалтовані 10-річні діти. Зґвалтовані дівчата, яких потім танком переїжджали неодноразово. Знайшли сім'ю, яку розстріляли. Зупинили, вивели з машини, розстріляли, облили бензином та намагалися спалити", – розповів Арестович.

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Радник глави Офісу президента наголосив, що всі злочини фіксуються, розслідуються та винні будуть покарані.

"Буде трибунал, я у цьому впевнений", – підсумував він.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", раніше Олексій Арестович заявляв, що всіх російських військових, причетних до масових тортур, зґвалтувань та вбивств мирних жителів Бучі та Ірпеня, чекає точкова помста.

Тим часом у Мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

Також ми інформували, що російські загарбники вбивали та катували людей на Київщині з відома командування. За словами Олексія Арестовича, про злочини знали всі військові РФ – від рядового до генерала.

Крім того, стало відомо, що російські окупанти масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали їх та спалювали.