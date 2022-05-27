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Арестович "зламався"? Чому головний заспокоювач країни почав лякати

Заспокійлива стаття
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 19:49
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Два дні поспіль від радника голови ОП йдуть повідомлення, які не заспокоюють, як звикли українці, а навпаки – викликають тривогу. Що трапилося? Даємо відповідь у нашій "заспокійливій статті" (хтось же має замінити Арестовича).
Що змусило Арестовича змінити "заспокійливу" риторику?
Що змусило Арестовича змінити "заспокійливу" риторику? / Фото: Колаж: Сьогодні

Починаючи з 25 травня в промовах Олексія Арестовича, який вже став героєм головних заспокійливих мемів війни, почали звучати тривожні нотки.

Спочатку були матюки

Мабуть, перший зрив завжди спокійного Олексія Миколайовича (пора вже й по-батькові його знати) стався, коли він коментував пропозиції від деяких країн – відмовитися Україні від частини територій на користь РФ.

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Арестович, щоправда, не захлинався піною і навіть попередив глядачів прямого ефіру, що зараз почне матюкатися. Але виглядав він надзвичайно знервовано, кажучи:

Я сьогодні страшно злий, дивлячись на все це. А чи не пішли б ви на**й, довбо*би, бл**ь?! З такими пропозиціями, бл**ь, трішки поторгувати українською територією? Взагалі о*єріли там, бл**ь? У нас кров, у нас діти помирають… Викусіть, бл**ь! Ніколи не буде такого!

Для образу заспокійливого Арестовича це вже виглядало різкувато. Але далі тривоги тільки побільшало.

"Ми ледь вигрібаємо"

У тому ж ефірі радник голови ОП натякнув, що на Донбасі зараз дуже важка ситуація для українських військ та можливий "новий Маріуполь".

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Перевага в артилерії, в авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледве вигрібаємо...

І жорстке, безкомпромісне за своєю суттю пояснення цього:

Ми програли російській армії за темпами. Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон – Запоріжжя.

І наступного дня Арестович продовжив бомбардувати несподіваними "страшилками":

За неперевіреними даними, російська армія захопила Лиман. Причому те, як вона його захопила, показує, що там дуже талановиті командири і це свідчить про зростання рівня оперативного управління та вмінь російської армії…

Йдемо до психолога.

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"Арестович закрив віддушину і відчинив вікно, що веде в реальність"

Навіть наші читачі почали писати у коментарях соцмереж, питаючи: "Що сталося з Арестовичем? Хто його зламав? Він уже два дні нас лякає, а не заспокоює... Чи не захворів?

Автор цієї статті зв'язався з Олексієм через месенджер та попросив відповісти на запитання розтривожених українців. Арестович запитання прочитав, але поки що не відповів. Ми все розуміємо – роботи повно, зачекаємо...

А поки Олексій Миколайович "налаштовується", ми взяли на себе сміливість заспокоїти читачів самі – і пішли до психолога.

Образ Арестовича за ці три місяці війни став якоюсь "заспокійливою пігулкою", "віддушиною", яка сотням тисяч, а то й мільйонам українців успішно допомагала, – каже практичний психолог, кандидат психологічних наук Олена Сисоєва. – Хто б що не говорив, але його промови несли навіть психотерапевтичну складову для багатьох.

Той спокій, з яким він говорив, його тембр, іронія і, звісно, позитивні новини вселяли надію у багатьох людей. І у них склався якийсь стереотип, з'явилися очікування від Арестовича – послухати, щоб заспокоїтися. Від нього не чекають жорстокої реальності, – пояснює психолог.

Чому він так різко змінив курс?

Арестович теж людина. Він не робот. За його реакцією можна припустити, що Олексій сам зараз у сильній напрузі.
Також, на мою думку, він тепер намагається змінити очікування людей. Пам'ятаєте, він колись казав, що настане час – ви станете нас ненавидіти, а "головні ваші кумири – Кім, Арестович – вже не викликатимуть жодного ефекту…"

Те саме "психологічне" відео Арестовича, зняте 2 місяці тому:

Очевидно, Олексій вирішив, що настав час закрити віддушину і відчиити вікно, що веде в реальність. Тому що не можуть бути промови переможними завжди.

Одним словом: настав час "приземлятися".

Ще трохи Арестовича:

Чи можна знищити Кримський міст? Арестович відповів

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Мазили чи саботажники? Арестович відзначив дивну поведінку окупантів на Херсонщині

Арестович розповів, коли ЗСУ вийдуть на пік бойової могутності і що це означатиме

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