Арестович: У російської армії 4 головних ворога

Історія з наступом окупантів змістилася в область російських інформаційних операцій, а просування по напрямках вони не мають

Арестович про ворогів окупантів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що армія РФ має чотири внутрішніх ворога. Перший ворог військових – російське політичне керівництво, другий – російське командування операцій, а третій та четвертий – "дороги та дурні".

Про це Арестович сказав в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

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"Ну російська армія намагається. Вони старанно намагаються робити все, як вчили в "акамедіях", наступають героїчно там, туди-сюди. Але російська армія має чотирьох ворогів. Перший – це російське політичне керівництво. Друге – російське командування операцій. А далі ще два ворога – "дороги і дурні". Тому ЗСУ намагається зустрітися з російською армією так вже ось по-справжньому, але ті все добираються-добираються і ніяк не можуть пройти перші чотири перешкоди", – заявив Арестович.

За його словами, зараз історія з наступом змістилася в сферу російських інформаційних операцій, а люди в РФ, які за це відповідають, роблять це вкрай невміло.

"Якщо коротко по оперативній обстановці – просування особливого немає. Та й не "особливого", а взагалі немає ніякого просування", – сказав Арестович.

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Коли закінчиться війна в Україні

Ракетні удари по території України будуть наносити до кінця війни. Росія планує це робити ще не менше місяця. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону "UAРазом".

За його словами, у цьому плані українці не повинні мати жодних ілюзій.

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"Ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни та безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала за результатами Будапештського меморандуму. У цьому є велика іронія", – розповів Арестович

Він додав, що таких ракет у Росії ще є сотні.

"А з огляду на те, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося", – зазначив Арестович.

Радник глави ОП вважає, що частина ракет Росія залишить на "жахливу війну з НАТО".

"Але я думаю, що ще місяць вони битиму, тут ми повинні позбутися ілюзій у цьому сенсі", – додав він.

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