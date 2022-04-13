Арестович: ЗСУ вдалося прорватися до Маріуполя та зміцнити його оборону

Радник голови ОП розповів, чого досягли українські військові

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов". Про результати розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він наголосив, що "Азов" професійно забезпечив цей прорив.

За словами Арестовича, це дало низку істотних результатів.

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"Азов" отримав суттєве підкріплення.

36 бригада змогла уникнути розгрому частинами та отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.

Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.

"Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить", — прокоментував він.

Обстановка у Маріуполі

Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня

Наразі постраждалі від хімічної атаки перебувають у відносно задовільному стані. Серед потерпілих мирних жителів найтяжчий стан – у літньої жінки, яка поки що не підіймається з ліжка.

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Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".

Заступник Міністра оборони України Анна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.