Арестович заявив про старт нового сезону вибухового серіалу у Чорнобаївці

ЗСУ 22-й раз ударили по ворогові в Чорнобаївці

Армія РФ зазнає великих втрат, доповів Арестович. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські воїни вже 22-й раз завдали удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці. Цього разу підбито склад боєприпасів.

Він детонував понад годину. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-ге чи 1-ше у новому сезоні ураження складу б/п. Детонація тривала не менше години. Український сокіл падає на жертву невідворотно", – йдеться у повідомленні.

У окупантів почалася паніка від згадки про Чорнобаївку

Тим часом у російських загарбників почалася паніка від однієї згадки про Чорнобаївку, де їх регулярно знищують українські захисники. Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова двох російських командирів, один з яких представляє бойовиків так званої "ДНР".

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"Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо! Вони тут стояли, їх послали туди (до Чорнобаївки. – Ред.).Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, довбо**би, бл*дь? Куди ви сунетесь?". І ось це – почалася паніка", – скаржиться загарбник з "ДНР".

За його словами, після втечі росіян лише 5 з 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

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