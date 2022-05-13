Серія №19 ВСУ завдали удару по ворогу в Чорнобаївці

Українські військові вдарили по накопиченню техніки та складах

Українські військові завдали удару по окупантах у Чорнобаївці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові в 19-й раз ударили по російських окупантах у Чорнобаївці. Детонація була більше 3-х годин.

Про це у Facebook написав позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Серія 19"

"Чорнобаївка – удар по накопиченню техніки та складах РАВ та БП. Детонація понад 3 години. Відбулося. Серія 19", – написав він.

Олексій Арестович також зазначив, що всі подробиці удару у відео:

Нагадаємо, сухопутні війська Збройних сил України влаштували для російських окупантів нову "Чорнобаївку". Ворог знову зазнав втрат.

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