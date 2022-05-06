Аваков: нам потрібно денацифікувати Росію

Україна має "звільнити російський народ" від поганої місії Путіна, вважає Аваков

Аваков розповів про цілі України у війні з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Яка мета нападу РФ на Україну – незрозуміла, а ось росіян треба рятувати. Про це ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час ефіру "Україна разом" з Вікторією Малосвітною та Віталієм Прудисом на YouTube-каналі "Україна 24".

"У нас мотивація захищати власні сім'ї, власну землю. А там яка мотивація? І тому він (Путін – ред) думає про мотиви. Мовляв, дивіться, ми зараз застосуємо хімічну зброю і скажемо, що це зробили українці. Ось він думає так. А ми думаємо, що нам треба Росію денацифікувати і звільнити нещасний російський народ від цієї дурної місії", – сказав Аваков.

Реклама

На що хворіє Путін?

The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я посадовця не називають.

На опублікованому записі йдеться, що у Путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний і поки він одужуватиме, давайте припустимо, днів 2-3, фактичне правління країною переходить якраз до Патрушева. Я скажу, що це гірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям. Ми чудово знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово", – йдеться на записі.