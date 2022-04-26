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"Азовсталь" захищають українці зі сталі: Подоляк назвав фейком захоплення Маріуполя Росією

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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26 квітня, 14:57
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Завод "Азовсталь" займає 1/5 площі міста Маріуполя
Українські військові продовжують боронити Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові продовжують боронити Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Заяви російських військових про взяття під контроль Маріуполя не відповідають дійсності. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter у вівторок 26 квітня.

"Після двох місяців боїв у Росії кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: крім "Азовсталі", – написав він.

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Подоляк зазначив, що завод "Азовсталь" займає 1/5 площі міста Маріуполя і його територія порівнянна за розміром з 22 містами на зразок Ватикану або трьома парками, такими як Центральний парк у Нью-Йорку.

"Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", – резюмував радник голови Офісу Зеленського.

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Тим часом у Маріуполі окупанти продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", де перебувають захисники міста, цивільні ховаються від обстрілів у підвалах. Під час одного з авіаударів постраждали мирні жителі, що опинилися під завалами.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти зусиль, щоб евакуювати мирних людей з Маріуполя.

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Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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