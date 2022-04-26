"Азовсталь" захищають українці зі сталі: Подоляк назвав фейком захоплення Маріуполя Росією

Заяви російських військових про взяття під контроль Маріуполя не відповідають дійсності. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter у вівторок 26 квітня.
"Після двох місяців боїв у Росії кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: крім "Азовсталі", – написав він.
Подоляк зазначив, що завод "Азовсталь" займає 1/5 площі міста Маріуполя і його територія порівнянна за розміром з 22 містами на зразок Ватикану або трьома парками, такими як Центральний парк у Нью-Йорку.
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"Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", – резюмував радник голови Офісу Зеленського.
Тим часом у Маріуполі окупанти продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", де перебувають захисники міста, цивільні ховаються від обстрілів у підвалах. Під час одного з авіаударів постраждали мирні жителі, що опинилися під завалами.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти зусиль, щоб евакуювати мирних людей з Маріуполя.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"