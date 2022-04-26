"Азовсталь" защищают украинцы из стали: Подоляк назвал фейком захват Мариуполя Россией

Завод "Азовсталь" занимает 1/5 площади города Мариуполя

Украинские военные продолжают защищать Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Заявления российских военных о взятии под контроль Мариуполя не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Тwitter во вторник 26 апреля.

"После двух месяцев боев в России говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: кроме "Азовстали", – написал он.

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Подоляк отметил, что завод "Азовсталь" занимает 1/5 площади города Мариуполя и его территория сопоставима по размеру с 22 городами вроде Ватикана или тремя парками, такими как Центральный парк в Нью-Йорке.

"Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", – резюмировал советник главы Офиса Зеленского.

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Тем временем в Мариуполе оккупанты продолжают обстреливать завод "Азовсталь", в котором находятся защитники города, гражданские скрываются от обстрелов в подвалах. Во время одного из авиаударов пострадали мирные жители, оказавшиеся под завалами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить усилия, чтобы эвакуировать мирных людей из Мариуполя.