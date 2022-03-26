Байден розпочав зустріч із Кулебою та Резніковим у Варшаві

Президент США Джо Байден розпочав зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим у Варшаві. Представники країн обговорюють війну РФ проти України та способи збільшити обороноздатність нашої країни.
Про це пише "Українська правда".
Це перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
Далі по темі
Як повідомив Куліба у Twitter, також українські представники зустрілися з державним секретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном.
"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", – написав Кулеба.
США виділять Україні $1 мільярд
Президент США Джо Байден заявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям та постраждалим від війни з Росією.
Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 тисяч українців та інших, які рятуються від російської агресії".