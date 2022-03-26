Байден розпочав зустріч із Кулебою та Резніковим у Варшаві

Українські глави МЗС та Міноборони прибули до Варшави, щоб обговорити з представниками США агресію РФ проти нашої країни

Байден зустрічається з главами МЗС та Міноборони України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден розпочав зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим у Варшаві. Представники країн обговорюють війну РФ проти України та способи збільшити обороноздатність нашої країни.

Про це пише "Українська правда".

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Це перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Як повідомив Куліба у Twitter, також українські представники зустрілися з державним секретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Фото Дмитра Кулеби

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", – написав Кулеба.

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Дмитро Кулеба після зустрічі 2+2. Фото "Сьогодні"

США виділять Україні $1 мільярд

Президент США Джо Байден заявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям та постраждалим від війни з Росією.

Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 тисяч українців та інших, які рятуються від російської агресії".