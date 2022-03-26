Байден начал встречу с Кулебой и Резниковым в Варшаве

Байден встречается с главами МИД и Минобороны Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден начал встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве. Представители стран обсуждают войну РФ против Украины и способы увеличить обороноспособность нашей страны.

Об этом пишет "Украинская правда".

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Это первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Как сообщил Кулеба в Twitter, также украинские представители встретились с государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдой Остином.

"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал Кулеба.

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