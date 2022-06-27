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Білорусь може влаштувати провокації на кордоні, очікуються ракетні удари – Генштаб

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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27 червня, 20:36
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Можливе посилення ведення розвідки для уточнення позицій ЗСУ
Генштаб попереджає, що Білорусь готує провокації.
Генштаб попереджає, що Білорусь готує провокації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь може вдатися до демонстративних і провокаційних дій своїх військових підрозділів у прикордонних з Україною районах. Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках ймовірне проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил РФ продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник вів мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ.

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На Харківському напрямку ворог з метою повернення втрачених позицій намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівки та Залимана.

Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.

Ситуація на Донбасі

На Слов’янському напрямку ворог намагається поліпшити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.

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Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов, маючи втрати.

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.

Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відвертання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.

Наші воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм у районі Берестового та наступ у напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.

Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

Українські воїни зупинили наступ окупантів у напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога.

Південь України

На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Ймовірне ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник тримає два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Раніше ми писали, що очільник Рівненської області Віталій Коваль оцінив ризик нападу на Україну з Білорусі.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі в Україну.

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