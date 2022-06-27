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Беларусь может устроить провокации на границе, ожидаются ракетные удары – Генштаб

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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27 июня, 20:36
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Возможно усиление ведения разведки для уточнения позиций ВСУ
Генштаб предупреждает, что Белоруссия готовит провокации.
Генштаб предупреждает, что Белоруссия готовит провокации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь может прибегнуть к демонстративным и провокационным действиям своих военных подразделений в приграничных с Украиной районах. Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и из воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил РФ продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Старикова Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.

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На Харьковском направлении враг с целью возвращения утраченных позиций пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгалевки и Залимана.

Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонительных позициях деревянные макеты танков.

Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск. Продолжает обстрелы.

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Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Долгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

Враг вел наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении производит обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиновое, Бахмут, Вершина и Травневое.

Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестова и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания действий наших войск, недопущения их переброски на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Червоное и Малиновка. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское – Шевченко и отбросили врага.

Юг Украины

На Южнобугском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий на отдельных направлениях с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Ранее мы писали, что глава Ровенской области Виталий Коваль оценил риск нападения на Украину из Беларуси.

Сайт "Сегодня" сообщал, что президент России Владимир Путин на ближайшей встрече с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко потребует от него прямого вторжения армии Белоруссии в Украину.

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