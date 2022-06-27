Беларусь может устроить провокации на границе, ожидаются ракетные удары – Генштаб

Возможно усиление ведения разведки для уточнения позиций ВСУ

Генштаб предупреждает, что Белоруссия готовит провокации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь может прибегнуть к демонстративным и провокационным действиям своих военных подразделений в приграничных с Украиной районах. Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и из воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил РФ продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Старикова Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.

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На Харьковском направлении враг с целью возвращения утраченных позиций пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгалевки и Залимана.

Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонительных позициях деревянные макеты танков.

Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск. Продолжает обстрелы.

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Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Долгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

Враг вел наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении производит обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиновое, Бахмут, Вершина и Травневое.

Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестова и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания действий наших войск, недопущения их переброски на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Червоное и Малиновка. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское – Шевченко и отбросили врага.

Юг Украины

На Южнобугском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий на отдельных направлениях с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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