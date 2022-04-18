Бізнес-партнер Киви допомагав російському генералу відмивати гроші в Україні – ДБР

Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Ківи, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Так, нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
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Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.
За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.
Фото: ДБР
Кива-зрадник
- 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.
- 15 березня стало відомо, що Кива написав заяву про складання депутатського мандату.
- До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
- Нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.