Бизнес-партнер Кивы помогал российскому генералу отмывать деньги в Украине – ГБР

Такие факты были обнаружены во время расследования по делу о госизмене бывшего нардепа

Илью Киву подозревают в помощи российскому генералу Валерию Капашину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время расследования дела по измене бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, сотрудники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения

Об этом сообщили в пресс-службе Государственное бюро расследований.

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Так, недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ДБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

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В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

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Фото: ДБР

Кива-изменник