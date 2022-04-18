Бизнес-партнер Кивы помогал российскому генералу отмывать деньги в Украине – ГБР

Во время расследования дела по измене бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, сотрудники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения
Об этом сообщили в пресс-службе Государственное бюро расследований.
Так, недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
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Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.
По данным ДБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.
Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.
Фото: ДБР
Кива-изменник
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- 15 марта стало известно, что Кива написал заявление о составлении депутатского мандата.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и народа. К примеру, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи "советской" шапке со звездой. После этого украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием возбудить уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.