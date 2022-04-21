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Блокада Маріуполя та відмова РФ від режиму тиші: головні заяви влади за 21 квітня

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 квітня, 12:33
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Російські військові впритул взялися за Маріуполь, українська сторона вивозить своїх мешканців
У Маріуполі дуже складна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"
У Маріуполі дуже складна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні російське вторгнення триває вже 57-й день. Українські військові доблесно обороняють наші міста та відтісняють ворога, однак є складні ділянки, такі як Маріуполь.

Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви української влади за 20 квітня.

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Маріуполь заблоковано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день неможливо розблокувати захоплений Маріуполь. За його словами, окупанти продовжують обстрілювати місто та людей, тож від Маріуполя практично нічого не залишилося.

"Робимо все, що можемо. Місто заблоковане навіть не у військовому форматі , заблоковані місцеві жителі, люди похилого віку, діти, військові Це більше схоже не на війну, а на терористичну операцію з боку Росії", – заявив президент.

За його словами, знищено 95-98% усіх будівель – школи, садки, житлові квартали, заводи, набережна. Російські окупанти бомбардують із літаків, артилерією, ракетами. Вони стріляють по всьому місту, тому люди бояться вийти з укриттів.

Евакуація продовжується

Ситуація безпеки складна та можливі зміни, тому слід стежити за офіційними повідомленнями. Віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що 21 квітня, у Маріуполі триває евакуація жінок, дітей та літніх людей. Посадка до автобусів на бульварі Шевченка на кільці біля торгового центру Порт-Сіті о 14:00.

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Великоднього перемир'я не буде

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилася встановити великоднє перемир'я . Перемир'я мало бути з четверга до неділі

"Позиція московського фюрера була озвучена вже за кілька годин на Радбезі", – розповів Кислиця.

Україна може вдарити по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов не виключив, що українська армія завдасть удар по Кримському мосту .

"Якби ми мали можливість це зробити, ми б це зробили. Якщо буде можливість, ми це обов'язково зробимо", – розповів він.

Втрати російських окупантів становлять 21 000 людей

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 21 000 осіб – ліквідовано;
  • танків – 829 од.;
  • бойових броньованих машин – 2118 од.;
  • артилерійських систем – 393 од.;
  • РСЗВ – 136 од.;
  • коштів ППО – 67 од.;
  • літаків – 172 од.;
  • вертольотів – 151 од.;
  • автомобільної техніки – 1508 од.;
  • кораблі/катери – 8 од.;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;
  • спеціальної техніки – 27;
  • пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 квітня
1
Особовий склад 21 000
Особовий склад
2
Літаки 172
Літаки
3
Гелікоптери 151
Гелікоптери
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артилерія 393
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1508
Транспорт
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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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