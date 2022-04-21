Зеленський: РФ вивезла з Маріуполя до 5 тисяч дітей, вони зникли безвісти

Російські окупанти бомбардують з літаків, артилерією, ракетами. Вони стріляють по всьому місту, і тому люди бояться вийти з укриттів

Володимир Зеленський розповів про зниклих безвісти дітей у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні неможливо розблокувати захоплений Маріуполь. За його словами, російські війська продовжують обстрілювати місто та людей, тож від Маріуполя практично нічого не залишилося.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю французькому каналу BFM TV.

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"Робимо все, що можемо. Місто заблоковане навіть не у військовому форматі, заблоковано місцевих жителів, людей похилого віку, дітей, військових. Це більше схоже не на війну, а на терористичну операцію з боку Росії", – заявив президент.

Зеленський розповів, що у Маріуполі знищено 95-98% усіх будівель – школи, садки, житлові квартали, заводи, набережна. Російські окупанти бомбять з літаків, артилерією, ракетами. Вони стріляють по всьому місту, і тому люди бояться вийти з укриттів.

За словами президента, деякі місцеві жителі евакуювалися в Запорізьку область, а деяких людей війська РФ вивезли на окуповані території.

"Люди просто зникли, вони знаходяться у різних містах, у спеціальних таборах на території Росії. На сьогодні від 3,5 тисячі до 5 тисяч дітей, яких відправили у той бік, зникли безвісти. Це страшна трагедія", – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що поки що українська армія не може дійти 120 км до Маріуполя через російську техніку, щоб розблокувати місто.

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Окупанти обстрілюють мирних жителів Маріуполя та знімають це на відео

Російські окупанти фіксують на відео те, як обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Загарбники не приховують своїх злочинів. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Так, російські військові відкрито показують, як здійснюють обстріл житлових будинків у місті. Вони навіть пишаються тим, що вбивають мирних мешканців Маріуполя.

"Це ще один доказ для суду у Гаазі. Кожен російський окупант понесе покарання за свої дії", – наголосили у міськраді.

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