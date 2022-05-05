Понад 40 млн грн. Суд заарештував рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб'єктів господарювання, які належать родичам народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука (кума президента РФ Володимира Путіна) та Тараса Козака після обшуків ДБР. На заарештованих рахунках перебувало понад 40 млн грн.
Про це повідомляє відомство.
Так, 4 травня працівники територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з сім'ями депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьма адресами, одна з них – на Київщині, решта – на території Львівської області.
Далі по темі
"Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області", – йдеться у повідомленні.
У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційовано питання про накладення на них арешту та їх передачу до Національного агентства з управління активами.
Також зазначається, що 27 квітня ДБР вже проводила обшуки на 22 об'єктах Львівщини, які належать родичам нардепів.
Справи Медведчука та Козака
- На початку жовтня Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.з. "ЛДНР").
- За даними слідства, підозрюваний був залучений представниками вищого політичного керівництва РФ до підривної діяльності проти України. Повідомляється, що депутат схиляв керівництво України до незаконних угод з "ЛНР" та "ДНР" та до здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. При цьому орієнтував на надання незаконних вказівок посадовим особам Міненерго та ВАТ "Центренерго" до укладання договорів з двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.
- На момент нападу Росії на Україну нардеп мав перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. 12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- Тарас Козак – народний депутат від ОПЗЖ, вважається близьким соратником Віктора Медведчука. Власник підсанкційних проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та 112. 2 лютого 2021 року РНБО запровадила проти Козака санкції за антиукраїнську діяльність. 13 липня 2021 року суд заарештував майно Козака у рамках розслідування за підозрою у державній зраді. Сам Козак ховається від кримінального переслідування у Білорусі.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»