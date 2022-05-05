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Более 40 млн грн. Суд арестовал счета предприятий родственников Медведчука и Козака

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 мая, 10:40
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ГБР продолжает работу по нахождению и передаче средств, полученных сомнительным путем, на нужды ВСУ
ГБР обыскивает жилье и предприятия родственников Медведчука и Козака. Фото: коллаж "Сегодня"
ГБР обыскивает жилье и предприятия родственников Медведчука и Козака. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука (кума президента РФ Владимира Путина) и Тараса Козака после обысков ГБР. На арестованных счетах находилось более 40 млн грн.

Об этом сообщает ведомство.

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Так, 4 мая работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, один из них – на Киевщине, остальные – на территории Львовской области.

Фото: ГБР
Фото: ГБР

"Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области", – говорится в сообщении.

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Фото: ГБР
Фото: ГБР

В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. В дальнейшем ДБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами.

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Фото: ГБР
Фото: ГБР

Фото: ГБР
Фото: ГБР

Также отмечается, что 27 апреля ГБР уже проводила обыски на 22 объектах Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.

Дела Медведчука и Козака

  • В начале октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • По данным следствия, подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Сообщается, что депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
  • На момент нападения России на Украину нардеп должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Тарас Козак – народный депутат от ОПЗЖ, считается близким соратником Виктора Медведчука. Владелец подсанкционных пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и 112. 2 февраля 2021 года СНБО ввел против Козака санкции за антиукраинскую деятельность. 13 июля 2021 года суд арестовал имущество Козака в рамках расследования по подозрению в государственной измене. Сам Козак скрывается от уголовного преследования в Беларуси.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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