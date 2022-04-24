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Маріуполь обстріляли ракетами з кораблів – Бойченко

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 22:45
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За два місяці війни окупанти знищили 90% критичної інфраструктури міста
Мер Маріуполя Вадим Бойченко. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Маріуполя Вадим Бойченко. Фото: колаж "Сьогодні"

У Великдень російські війська вчинили ракетну атаку на Маріуполь. У місті наразі лишається понад 100 тисяч жителів.

Про це телеведучим Олені Цинтилі та Микиті Михальову в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі Україна 24 розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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"На жаль, свято не зупиняє ворога. Вони стріляють з авіації, важкого озброєння, підігнали кораблі й ракетами стріляють по Маріуполю", – зазначив мер.

Він додав, що це відбувається майже безперервно другий місяць поспіль.

"Місто майже знищене: 90% критичної інфраструктури зруйнувала ця російська фашистська армія, яка напала на нас 24 лютого", – уточнив міський голова Маріуполя.

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Події у місті він кваліфікує не інакше як воєнний злочин.

"На фотографіях ми бачимо, що події знищують не лише будинки, а й людей. Є сумна цифра: понад 20 тисяч місцевого населення – жінок та дітей – сьогодні загинуло. Окупанти ховають їх у братських могилах на околицях, зачищаючи місто від трупів", – повідомив Бойченко.

Мер Маріуполя також розповів, скільки людей залишилось у місті. Є й ті, кого окупанти вивезли на територію РФ.

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"У місті залишилося понад 100 тисяч жителів, які благають про евакуацію. Але дві доби окупанти перешкоджають цьому, знущаючись з людей у пунктах пропуску. Ми просимо цивілізований світ об'єднатися заради порятунку мешканців Маріуполя. Треба робити все, щоб рятувати життя!" – наголосив він.

Мер Маріуполя наголосив, що підтримує будь-яку ініціативу влади для цього, зокрема радника ОП Михайла Подоляка, який запропонував провести черговий раунд переговорів саме в Маріуполі.

"Нагадаю, що з 13 березня, коли окупанти відкрили кордони, понад 100 тисяч людей врятували своє життя. Але залишається стільки ж, їх треба рятувати. Вчора телефонувала дівчинка, яка готова залишити свій автомобіль, аби її вивезли. Людей треба рятувати і кричати про це скрізь!" – наголосив мер.

Мер нагадав, що у бомбосховищах "Азовсталі" з 24 лютого ховається населення лівобережної частини міста. За словами Бойченка, треба хоч на добу встановити режим тиші, щоб порахувати, скільки там людей у різних бомбосховищах. Втім, Росія лише обіцяє і продовжує брехати.

"Ми сьогодні чуємо, на Великдень, це злочинне військо б'є по людях, які там ховаються і не можуть звідти вийти вже два місяці. За нашими підрахунками, там понад тисяча людей", – сказав мер Маріуполя.

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Цистерни ГММ
10
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БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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